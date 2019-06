vor 19 Min.

Rohrbruch: Straße wird überflutet

Im Donauwörther Stadtteil Berg steht eine Hauptachse unter Wasser. Nürnberger Straße ist halbseitig gesperrt.

Von Wolfgang Widemann

Ein massiver Wasserrohrbruch hat am Sonntagnachmittag die Nürnberger Straße im Donauwörther Stadtteil Berg überflutet. Deshalb war auch die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth im Einsatz. Weil eine Leitung im Untergrund offensichtlich geplatzt war, wölbte sich der Asphalt auf der nördlichen Hauptzufahrt in die Große Kreisstadt. Eine große Menge Wasser quoll aus der Leckstelle und verwandelte die Fahrbahn in einen Bach.

Die Feuerwehr, die mit rund rund einem Dutzend Kräften anrückte, regelte den Verkehr und säuberte die Straße. Eine Baufirma rückte mit einem Bagger an, ebenso war das Städtische Wasserwerk vor Ort, um die Schadstelle zu suchen. Zunächst soll der Verkehr über eine Ampel geregelt werden, da die Nürnberger Straße halbseitig gesperrt ist.

