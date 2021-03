vor 9 Min.

Rohrreinigung in Rögling: Frau gerät an betrügerische Firma

Eine Frau hat in Rögling eine vermeintlich in Donauwörth ansässige Firma mit Arbeiten beauftragt. Dann passierte Verdächtiges.

Auf der Suche nach einem Handwerker ist eine Frau aus Rögling offenbar an Betrüger geraten. Ende Februar beauftragte sie laut Polizei eine vermeintlich in Donauwörth ansässige Firma, die sie über die „Gelben Seiten“ ausfindig gemacht hatte, mit Rohrreinigungsarbeiten. Noch am gleichen Tag erschienen zwei Arbeiter mit einem weißen Transporter. Der hatte ein Kennzeichen aus einem Landkreis in Hessen.

Die Kosten für Inspektion sollten gleich bezahlt werden

Der Frau kam die gesamte Situation „seltsam“ vor. Sie wurde misstrauisch und erkundigte sich sofort nach den Kosten. Einer der Männer antwortete, dass die Inspektion etwa 300 bis 400 Euro kosten würde und sofort im Anschluss an die Arbeiten zu bezahlen sei. Nach der TV-Kanal-Inspektion der Rohre, die etwa eine Stunde dauerte, erklärten die Männer, sie hätten Schadstellen entdeckt. Deshalb werde eine Sanierung empfohlen. Die Arbeiter legten ein Angebot für die vorzunehmenden Arbeiten in Höhe von etwa 3100 Euro vor. Dies unterschrieb die Frau. In Bezug auf die Inspektion bezahlte die Geschädigte sofort 500 Euro, die ihr – so die Beschäftigten des Unternehmens – nach der eigentlichen Sanierung wieder gutgeschrieben werden sollten.

Am Abend recherchierte die Frau im Internet und entdeckte Hinweise auf offensichtliche betrügerische Machenschaften der Kanalsanierungsfirma. Dies bestätigte der Polizei zufolge letztendlich eine zweite, seriöse Reinigungsfirma, die wenige Tage nach dem Auftreten der beiden Männer die Kanalrohre spülte, inspizierte und hierbei keine Schäden feststellte.

Obwohl die Frau den Auftrag widerruft, hat sie einen finanziellen Schaden

Den Ende Februar erteilten Auftrag über 3100 Euro widerrief das Opfer zwischenzeitlich. Trotz alledem entstand der Frau ein Schaden von 500 Euro – die Summe, die sie vor Ort entrichtet hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen. (dz)

