Roland Fritz führt weiter den SV Mündling

Jugendleitung wird auf mehreren Schultern verteilt. Keine Fusion mit BC Huisheim

Auf der Generalversammlung des SV Mündling haben unter anderem Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung gestanden. Zu Beginn stellte Vorstand Roland Fritz die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres dar. Dabei stellte Fritz nochmals klar, dass es in den nächsten Jahren keine Fusion mit dem BC Huisheim geben wird.

Kassenwart Alexander Stegmeier konnte wieder auf ein finanziell positives Jahr zurückblicken. Ein wesentlicher Faktor sei hierfür die Bandenwerbung am Hauptplatz. Der Sportliche Leiter der Fußballer, Andreas Heckel, konnte auf ein erfolgreiches Jahr im Seniorenbereich zurückblicken. Robert Groß berichtete von den Aktivitäten der AH. Jugendwart Florian Wagner referierte über die Aktivitäten in der JFG Region Harburg. Die Aktivitäten der Damen fasste Barbara Wenniger in einem kurzen Bericht zusammen.

Bei der Versammlung wurden auch Ehrungen langjähriger Mitglieder und verdienter Spieler vorgenommen. Für 40-jährige Vereinstreue wurde geehrt: Wolfgang Bittmann, Jürgen Deyerling, Wolfgang Fackler, Roland Fritz, Harald Hurler, Manfred Jung, Rupert Merkle und Thomas Merkle. Bernd Biller und Andrea Riedelsheimer wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Folgende Spieler wurden darüber hinaus geehrt: Jochen Reitsam (250 Spiele), Andreas Herre (250), Christian Dannemann (300), Christian Fackler (300), Josef Aucktor (300).

Nach einem Grußwort des Zweiten Bürgermeisters der Stadt Harburg, Jürgen Deg, folgten die Neuwahlen des gesamten Vorstands. Dabei wurde Roland Fritz in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Die Neuwahlen brachten darüber hinaus folgende Ergebnisse: Zweiter Vorstand Roland Rieger; Kassier Stegmeier Alexander; Zweiter Kassier Kundinger Uli; Schriftführer Jochen Reitsam; Spartenleiter Senioren Andreas Heckel; Zweiter Spartenleiter Senioren Robert Dollinger. Die neu gewählte Jugendleitung setzt sich zukünftig aus Harald Krell, Markus Bauch und Torsten Krämer zusammen. Die Leitung der Damengymnastik übernimmt neben Martina Merkle in den nächsten drei Jahren Anika Wiedemann. Florian Wagner übernimmt die AH-Leitung. Als Beisitzer wurden gewählt: Jürgen Zinsmeister, Christian Dannemann, Tobias Merkle und Michael Jung.

Die langjährigen Vorstandschaftsmitglieder Jürgen Brummer, Robert Groß, Walter Jung und Barbara Wenninger stellten sich nicht mehr zur Wahl. Besonders zu erwähnen ist dabei, dass Brummer seit rund 35 Jahren Mitglied der Vorstandschaft war und dabei über 20 Jahre den Posten des Zweiten Vorsitzenden innehatte. Roland Fritz bedankte sich bei allen für die entgegengebrachte Arbeit mit jeweils einem kleinen Präsent. (pm)

