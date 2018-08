vor 38 Min.

Rollerfahrer baut Unfall und verletzt sich bei Sturz

Der 16-Jährige ist Richtung Tapfheim unterwegs. Dann nimmt er einem Auto die Vorfahrt.

An der Einmündung zum Posthof ist es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit. Eine 42-Autofahrerin fuhr auf der Bundesstraße 16 von Tapfheim in Richtung Donauwörth und bog an der Einmündung Posthof nach rechts ab. Gleichzeitig kam auf dem parallel zur B16 verlaufenden Weg ein 16-jähriger Rollerfahrer, der Richtung Tapfheim unterwegs war.

Der Parallelweg ist aus beiden Richtungen der Zufahrt Posthof und mit einem Zeichen „Vorfahrt achten“ untergeordnet. Dennoch überquerte der junge Mann die Vorfahrtsstraße und prallte gegen die Fahrerseite des abgebogenen Autos. Möglicherweise war er auch durch die Sonne geblendet, so die Gesetzeshüter. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Jugendliche. Mit mutmaßlich leichten Verletzungen kam er in die Donau-Ries-Klinik. Die Fahrerin des Wagens wurde durch den geöffneten Seitenairbag leicht am linken Arm verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 3500 Euro geschätzt.

