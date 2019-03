vor 44 Min.

Rollerfahrer kommt von der Straße ab

Bei einem Unfall nahe Monheim hat sich ein 60-Jähriger verletzt.

Der Fahrer eines Motorrollers ist am Donnerstag auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 60-Jährige kurz vor 10 Uhr in Richtung Warching unterwegs. Ungefähr auf halber Strecke geriet der Mann aus ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach links von der Straße ab und stürzte. Dabei brach sich der Fahrer offenbar ein Schlüsselbein. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Schaden am Roller steht noch nicht fest. (dz)

