11:13 Uhr

Rollerfahrer stürzt und bricht sich die Schulter

Der 37-Jährige kommt auf der Zufahrt zu einem Waldweg ins Schleudern. Er muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstag gegen 16.50 Uhr ein 37-jähriger Rollerfahrer auf einer Zufahrt zu einem Waldweg kurz nach der Abzweigung Wemding - Gosheim in Richtung Fünfstetten bei langsamer Fahrt mit seinem Roller ins Rutschen gekommen. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Verunglückte vermutlich eine Fraktur der rechten Schulter zu, so die Beamten. Der Mann wurde schließlich mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Donauwörth verbracht. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.