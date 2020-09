vor 18 Min.

Roman und Musik – ein besonderes Hörerlebnis

Im B+Zentrum in Blossenau gastieren am 3. Oktober Annegret Liepold und Markus Rom

Sie sind jung und erfolgreich. Die Münchner Autorin Annegret Liepold und der Leipziger Musiker Markus Rom (beide Jahrgang 1990) kommen am Ende ihrer Lesereise, die sie von Halle über Leipzig und München führte, am Samstag, 3. Oktober um 19.30 Uhr ins B+Zentrum Blossenau.

Die Künstler lassen Literatur und Musik zu einem besonderen Hörerlebnis verschmelzen. Annegret Liepold studierte Literatur- und Politikwissenschaften in München und Paris und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU München. 2018 war sie Teilnehmerin der Bayerischen Akademie des Schreibens. Die Autorin liest aus ihrem prämierten Roman „Überlandfahrt“, der sich mit der Frage nach Standpunkten beschäftigt: Weil ein enger Schulfreund in rechtsextreme Netzwerke eingebunden war, wurde die Romanheldin Franka als „Nazischlampe“ beschimpft und musste die Schule verlassen.

Annegret Liepold erzählt nicht nur von Franka, die Verantwortung übernimmt und Scham überwindet, sondern sie nimmt auch die jüngste Geschichte Deutschlands in den Blick. Zur Recherche fuhr sie im Raum Nürnberg über Land und ging in vielen Gesprächen der Frage auf den Grund, warum Verdrängtes die Gesellschaft immer wieder heimsucht.

Markus Rom alias „Oh No Noh“ wurde in Weiden in der Oberpfalz geboren und studierte Jazzgitarre in Weimar, wo er die Elektropop-Indie Band „Elephants on Tape“ und das Instrumentaltrio „Lumat“ gründete. Der Musiker und Komponist gibt der Lesung eine besondere Stimmung durch die Kombination von Gitarre und Klangroboter.

Da die Anzahl der Plätze wegen der Corona-Vorgaben beschränkt ist, wird eine Voranmeldung (bis eine Stunde vor Beginn) empfohlen: 0151/18864740 (auch Whatsapp) oder info@blossenau.de. (evm)

