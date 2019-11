vor 17 Min.

Romantische Runde mit 800 Lichtern

Der DAV und unsere Zeitung laden wieder zum winterlichen Walking über den Schellenberg ein. Termin ist am 1. Dezember.

Die Alpenvereinssektion Donauwörth und die Donauwörther Zeitung laden am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr wieder zu einer romantischen Wanderung ein.

Der Start ist wie immer in der Hadergasse. Die winterliche Lauf-Veranstaltung, die mittlerweile für Freizeitsportler, Familien und Gruppen aus der Umgebung fester Termin im Advent ist, findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt.

Rund 800 Kerzen werden entlang der Strecke, die an der Wörnitz über den Schellenberg durch die Promenade zurück zur Hadergasse führt, brennen. Die etwa sechs Kilometer lange Runde durch Donauwörth ist auch für Familien mit Kindern gut geeignet. Wer möchte, kann natürlich abkürzen.

Die Läufer werden sich gemeinsam von den Altstadtgassen Richtung Schellenberg aufmachen und über so manch versteckten Weg und über verwinkelte Gassen wieder in die Innenstadt zurückfinden. Die Atmosphäre dieser sportlichen Veranstaltung, die bewusst kein Wettkampf sein möchte, ist eine sehr gute Möglichkeit, die Stimmung der „staden Zeit“ auf sich einwirken zu lassen und gleichzeitig etwas für die Kondition zu tun. Bewusst kann man hier der hektischen Zeit vor Weihnachten entfliehen und an der frischen Luft die Seele baumeln lassen.

Denn die Walkingstrecke führt durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt an der Wörnitz entlang durch die Promenade auf den Kalvarienberg, von dem aus man einen herrlichen Blick auf das nächtliche Donauwörth genießen kann. Auch Familien, Kinder und Spaziergänger sind willkommen, wie Organisator Herbert Stark vom DAV betont. Der Weg ist durchgehend leicht zu begehen.

Zum Abschluss können alle Teilnehmer in der Hadergasse am Lagerfeuer Punsch und selbst gebackene Plätzchen oder Stollen genießen. Wer es deftig mag, holt sich eine heiße Wurst in der Semmel.