vor 33 Min.

Rosenmontag im Donau-Ries-Kreis: Fasching "hinter Gittern"

Dieses Foto entstand am VG-Gebäude in Wemdingt und zeigt symbolisch, wie der Fasching quasi "hinter Gittern" eingesperrt ist.

Das Coronavirus bremst die Faschingsfreunde im Donau-Ries-Kreis aus. Wie Aktionen die Stimmung aufhellen sollen.

Ein fieses Virus bremst in diesem Jahr flächendeckend das Faschingstreiben aus. So darbt das närrische Volk auch am heutigen Rosenmontag. Eine Reihe von Vereinen hat sich Aktionen überlegt, trotz Feierverbot die Bevölkerung etwas in Stimmung zu versetzen. In Wemding, Rain und andernorts wurden die Fenster von Geschäften, Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden mit Luftballons, Luftschlangen und selbst gebastelten Masken geschmückt. Zudem können wehmütig Kostüme und Fotos aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten betrachtet werden, in denen sich die Feierwilligen ungehemmt auf dem Höhepunkt des Faschings austoben konnten. (wwi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen