12.12.2020

Rotnasige Rentiere und fliegende Schlitten

Wie amerikanische Trickfilme Weihnachten geprägt haben

Niveauvolle, kindgerechte Trickfilme kommen meistens aus Europa, vor allem aus Osteuropa. In Amerika hingegen werden nur brutale Streifen fabriziert, die Kinder gewalttätig und hyperaktiv machen. So zumindest will es das Vorurteil.

Aber auch in Amerika wurden Filme gedreht, die die Herzen der Kinder genauso erfreuen wie die Seelen besorgter Pädagogen und den Geist anspruchsvoller Kritiker. Besonders populär und aufwendig gemacht sind die Filme der New Yorker Produktionsfirma von Arthur Rankin Jr. und Jules Bass. Insgesamt 19 Weihnachtsfilme lieferte die Produktionsfirma zwischen 1964 und 2001. Viele davon waren Puppen-Trickfilme, aber auch herkömmliche Zeichentrickfilme erzählen weihnachtliche Geschichten. Die Drehbücher stammen fast alle von Romeo Muller, für die künstlerische Umsetzung waren renommierte japanische Studios zuständig. Als Erzähler fungierten prominente Entertainer, die entweder als Puppen in den Filmen auftraten oder nur „aus dem Off“ ihre Stimmen hören ließen.

Die meisten der Filme sind von erfolgreichen Weihnachtshits inspiriert. „Ihr kennt alle das Lied, aber wie war das denn wirklich?“ - so beginnen die Erzähler ihre Geschichte. Die betreffenden Songs sind dann auch im Film zu hören, dazu kommen zahlreich extra für die Filme komponierte Gesangseinlagen. Mit ihrem Gesamtwerk haben Arthur Rankin und Jules Bass die amerikanische Vorstellung von Weihnachten geprägt wie sonst kaum jemand. In Deutschland sind die Filme kaum bekannt. Das ist schade, denn einige davon sind echte Meisterwerke.

Ein Puppenfilm über Rudolph, das Rentier mit der roten Nase war 1964 der erste Weihnachtsfilm von Rankin/Bass. Die Geschichte wurde auf fast eine Stunde ausgedehnt. Es passiert also mehr als das, was in dem Gedicht von Robert L. May und dem Hit des Countrysängers Gene Autry berichtet wird. Rudolph wird von seinen Artgenossen wegen seines ungewöhnlichen Aussehens verhöhnt. Selbst sein Vater Donner, und sogar Santa Claus höchstpersönlich, finden die rot leuchtende Nase unpassend – ganz zu schweigen von seinen Altersgenossen, die ihn nicht mitspielen lassen.

Neue Helden wie der zahnbegeisterte Wichtel Hermey, der Goldsucher Yukon Cornelius und das abscheuliche Schneemonster treten hinzu. Zu dem bekannten Einsatz als Leittier für Santas Schlitten kommt es erst am Ende der Geschichte. Als Erzähler fungiert der Sänger Burl Ives in der Rolle des „Schneemann Sam“. Der Film gehört heute zu den populärsten Weihnachtsfilmen für Kinder in Amerika und wird jedes Jahr wiederholt. Der Erfolg ermunterte Rankin/Bass, weitere Werke dieser Art zu produzieren.

1968 präsentierte die New Yorker Produktionsfirma die Geschichte vom kleinen Trommler, angelehnt an das Stück „The Little Drummer Boy“ von Katherine Kennicott Davis. Das Stück bietet sich für eine Verfilmung an, es handelt von einem armen Jungen, der dem Christuskind ein Trommelsolo zum Geschenk macht, weil er sonst nichts zu geben hat. Im Film wird daraus der Hirtenknabe Aaron, dessen Eltern ermordet wurden und der mit seinen drei Freunden, dem Kamel Joshua, dem Esel Samson und dem Lämmchen Baba umherzieht. Nach einigen Abenteuern im Schlepptau einer unfähigen Gauklertruppe kommt Aaron zur Krippe, wo er dem Kind sein musikalisches Geschenk darbietet. Zum Dank wird sein tödlich verwundetes Lämmchen geheilt.

Der Film gehört zu den Weihnachtsfilmen mit explizit religiöser Botschaft. 1976 gab es eine Fortsetzung, in der Aaron und König Melchior gemeinsam die Silberglocken, die ein Handwerker für die Geburt des Messias gegossen hat, vor den Römern retten. Sie wird allgemein zu den weniger gelungenen Produktionen aus dem Hause Rankin/Bass gezählt.

1969 war der Song über Frosty, den Schneemann an der Reihe – ein weiterer Hit von Gene Autry. Hier entschieden sich die Produzenten für einen Zeichentrickfilm. Romeo Muller erfand dazu einen vertrottelten Zauberer namens Professor Hinkle, dessen magischer Zylinder den Schneemann zum Leben erweckt hat. Natürlich versucht der Professor vergeblich, Frosty diesen Hut wieder abzujagen. Der populäre Schneemann durfte später noch weitere Filme bestreiten – eine Schneefrau tritt in sein Leben, ein Schneepfarrer traut die beiden, denn Ordnung muss auch bei den Schneeleuten sein. Bald kommen Schneekinder und die ganze Familie freundet sich mit Rudolph dem Rentier an.

Der Song „Santa Claus is Comin’ to Town“ von 1932 erzählt eigentlich keine Geschichte, insofern war Autor Muller völlig frei, sich für den gleichnamigen Weihnachtsfilm von 1970 etwas auszudenken. Er entschied sich dafür, die Jugend von Santa Claus zu beleuchten. Diese siedelt er in einer deutsch inspirierten Fantasiewelt an. Der kleine Claus kommt als Findelkind zu elfenhaften Spielzeugmachern, den Kringels. Die Story erklärt, warum Santa ein rotes Gewand trägt, durch den Schornstein kommt und die Geschenke in Strümpfe steckt, die am Kamin hängen.

In seinen jungen Jahren muss der Weihnachtsmann gegen den tyrannischen Bürgermeister Meisterburger kämpfen, der Spielsachen hasst und ihn hindern will, die Kinder zu beschenken. Meisterburger bevorzugt Lederhosen, spricht mit deutschem Akzent und seine Schergen tragen Pickelhauben. Um den Häschern zu entgehen, muss sich der Weihnachtsmann in spe immer wieder neue Tricks einfallen lassen, die dann später zu seinem Markenzeichen werden. Er kommt bei Nacht und klettert durch den Kamin, weil auf den Straße Wachen patrouillieren, er lässt sich einen Bart wachsen, um unerkannt zu bleiben. Auch für einen fantasiebegabten Menschen wie Romeo Muller war es offenbar nicht leicht, sich ständig neue Geschichten einfallen zu lassen. Immer wieder griff er deshalb zum bewährten Mittel der Fortsetzung. So rettet Rudolph neben Weihnachten auch noch Neujahr und, gemeinsam mit Frosty, sogar einen bankrotten Zirkus. Die Figuren aus den erfolgreichen Filmen wurden immer wieder neu zusammengespannt, um gemeinsam abendfüllende Abenteuer im amerikanischen Weihnachtsuniversum zu bestehen. Bisweilen blieb dabei die Logik auf der Strecke. Da die Bösewichte am Ende jedes Films für gewöhnlich geläutert waren, mussten immer wieder neue Fieslinge kreiert werden, die aus irgendeinem Grund Weihnachten verhindern wollen. Die eine oder andere neue Geschichte kopiert erfolgreiche Konzepte früherer Filme. Da ist zum Beispiel Nestor, das Eselchen mit den viel zu langen Ohren. Wegen seines Aussehens wird er von den anderen Tieren verspottet, doch schließlich darf er Maria zu Bethlehems Stall tragen. Der Film von 1977 enthält herzzerreißend traurige Szenen und hoch moralische Botschaften. Die Idee vom Außenseiter mit körperlichen Absonderlichkeiten, der am Ende zum Helden wird, ist allerdings nicht ganz neu - Rudolph trifft Jesus.

Heute gibt es bei den meisten englischsprachigen Serien Weihnachtsspecials, ganz gleich ob Trick- oder Realfilm. Viele davon beziehen sich auf den Kosmos von Rankin/Bass. Der eine oder andere wird sich an Mr. Hankey, den Weihnachtskot erinnern, den Helden eines Christmas-Specials von „South Park“. Ausgerechnet eine sprechende Kackwurst wird zum Symbol einer politisch korrekten, religionsfreien US-Weihnacht. Zu Beginn der Folge besingt ein Briefträger mit den Zügen Fred Astaires zusammen mit einem Kinderchor den ungewöhnlichen Protagonisten. Das ist eine Parodie der Rankin/Bass-Produktion „Santa Claus is Comin’ to Town“, in der Fred Astaire als Briefträger S. D. Kluger den Erzähler gab.

In Deutschland kennt jedoch kaum jemand das Original, die Anspielung bleibt unverständlich. Die Serie South Park beruht auf einem Film namens Frosty vs. Jesus, den Trey Parker und Matt Stone als Studenten produzierten. Der Schneemann wird darin zu einem mordenden Monster, den nur Jesus mit einem gezielten Wurf seines Heiligenscheins unschädlich machen kann. Die Figuren tragen bereits die unverwechselbaren South-Park-Züge, der typische schwarze Humor ist auch schon vorhanden. Aber damit wären wir wieder beim Klischee von den brutalen amerikanischen Filmen. Wer einen künstlerisch hochwertigen und kinderfreundlichen Schneemannfilm aus Europa sucht, dem sei „The Snowman“ nach Raymond Briggs empfohlen. Der englische Film ohne Worte erzählt die Geschichte eines Jungen, dessen Schneemann lebendig wird – so wie Frosty, aber viel stiller, herzerwärmend und mit einem Ende, das nur bedingt happy ist.

