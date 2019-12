16:29 Uhr

Rückenwind für Bürgermeister Paninka

Der amtierende Bürgermeister Bäumenheims ist offiziell wieder von seiner Partei nominiert worden. Sieben Frauen kandidieren auf der Liste für den Gemeinderat.

Martin Paninka, seit sechs Jahren Bürgermeister in Bäumenheim, hat jetzt auch offiziell von seiner Partei, der SPD, die Nominierung als Kandidat für eine weitere Amtszeit erhalten. Die Mitgliedes des Ortsvereins wählten ihn am Donnerstagabend einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten. Paninka hat drei Gegenkandidaten.

Zur Nominierungsversammlung des begrüßte Ortsvereinsvorsitzender Christian Scholz im Sportheim die anwesenden SPD-Mitglieder und zahlreiche interessierte Zuhörer. Ein besonderer Gruß galt Christoph Schmid, dem Unterbezirksvorsitzenden der SPD, der dann als Wahlvorstand gewohnt souverän die Nominierung durchführte. Doch zunächst sprach Bürgermeister Paninka zur Versammlung und bekräftigte eindrucksvoll seine Bereitschaft zur Kandidatur als Bürgermeister für Asbach-Bäumenheim und Hamlar. Er führte aus, dass vieles aus dem Wahlprogramm 2014 der SPD in seiner bisherigen Amtszeit nachvollziehbar abgearbeitet wurde. Es stünden jetzt mit den Themen Schule, Hallenbad, Wasserhaus, Ortskernsanierung und Schmutterhalle allerdings sehr ambitionierte Projekte an, die er gerne und mit voller Kraft in den nächsten sechs Jahren begleiten und umsetzen möchte.

Nach seiner Rede nominierten die stimmberechtigten Mitglieder des Ortsvereins Martin Paninka einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten der SPD Asbach-Bäumenheim. Im Anschluss stellte Christian Scholz die Kandidaten vor, die sich auf der SPD-Liste um ein Gemeinderatsmandat bewerben. Er zeigte sich sehr zufrieden, zur Kommunalwahl 2020 eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und frischen Kräften auf der SPD-Liste anbieten zu können, in der alle Ortsteile von Asbach-Bäumenheim und Hamlar vertreten sind.

Und mittlerweile bereits charakteristisch für die SPD bewerben sich sieben Frauen um einen Sitz im Gemeinderat. Mit einem einstimmigen Votum nominierten die stimmberechtigten Mitglieder im Anschluss die und Kandidaten. Abschließend zeigte sich Christoph Schmid, der selbst am Wochenende erneut als Bürgermeisterkandidat in Alterheim nominiert worden war, sehr erfreut über die Bereitschaft aller, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren und wünschte sich vor allem, das Martin Paninka die Riege der SPD-Bürgermeister im Landkreis auch die nächsten sechs Jahre stärken wird.

Bevor SPD-Ortsvorsitzender Christian Scholz die Versammlung schließlich schloss, bedankte er sich bei allen, die sich für ihre Heimatgemeinde engagieren wollen und versprach einen fairen Wahlkampf mit dem gebotenen Respekt – auch für das Engagement der politischen Mitbewerber. (dz)

Themen folgen