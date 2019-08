02.08.2019

Ruhe und Erholung im Forst

Der Trend des „Waldbadens“ ist nun auch in Wemding angekommen

Energie atmen, Ruhe spüren, Kraft finden – ein Wald kann eine besondere Wirkung auf Körper und Geist haben. Der Trend des sogenannten Waldbadens beschäftigt seit einiger Zeit den Verein Lebendiges Wemding. Er orientiert sich an verschiedenen Heilwäldern in Deutschland. Um das Waldbaden auch in Wemding stärker erlebbar zu machen, wurde kürzlich in Zusammenarbeit mit der Stadt eine kleine Ruheoase im Wald nahe dem Wemdinger Waldsee geschaffen.

Der Ruheort an einer hergerichteten Waldlichtung ist mit einer neuen Liegebank für zwei Personen sowie neuen Bänken und einem Tisch ausgestattet. Die Platzwahl war dabei nicht willkürlich – der Forstbereich oberhalb der Wolferstädter Straße ist von der Bayerischen Forstverwaltung offiziell als „Wald mit besonderer Bedeutung für Erholung Stufe I“ in der Waldfunktionskarte für den Landkreis Donau-Ries ausgewiesen.

Bürgermeister Martin Drexler freut sich laut Pressemitteilung gemeinsam mit dem Verein Lebendiges Wemding über das Projekt zum Trend des Waldbadens. Gerade in der hektischen Zeit von heute könnten ein wenig Stille und Ruhe im Alltag guttun.

Das Waldbaden ist den Verantwortlichen in Wemding zufolge sowohl für Einheimische als auch Touristen gedacht. Der etwa 500 Meter lange Fußweg zum Ruheort ist ab dem Parkplatz Waldsee ausgeschildert. (pm)

