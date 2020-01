vor 58 Min.

Rund 120000 Euro Startkapital für Dorfladen

In diesem Gebäude in Ebermergen könnte der Dorfladen eingerichtet werden. Allerdings müsste die Stadt die Immobilie kaufen.

Viele Bürger wollen Anteile für Laden in Ebermergen zeichnen. So geht es jetzt im Stadtrat in Harburg weiter.

Von Wolfgang Widemann

Die Initiative für einen Dorfladen in Ebermergen hat das nötige Startkapital beisammen. Innerhalb gut einer Woche haben die Bewohner schriftlich zugesichert, an die 600 Anteile zu je 200 Euro für ein solches Geschäft zu zeichnen. Das teilt Stadtrat und Mit-Initiator Patrick Prügel auf Anfrage unserer Zeitung mit. Man habe damit errechnete Mindestsumme von rund 115000 Euro für die Einrichtung des Ladens sogar übertroffen und nun etwa 120000 Euro zur Verfügung.

Stadt müsste Gebäude kaufen

Was allerdings noch fehlt, ist ein geeignetes Gebäude. Ein solches ist nach Ansicht des Arbeitskreises im Ort vorhanden. Das Bauwerk müsste – so der Antrag aus Ebermergen – die Stadt Harburg kaufen, ganz oder zumindest das Erdgeschoss.

In der kommenden Woche stellt der Arbeitskreis das kürzlich bei einer Veranstaltung in Ebermergen präsentierte Konzept dem Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung vor. In einer weiteren Zusammenkunft Ende Februar wird – so kündigte Bürgermeister Wolfgang Kilian an – das Gremium öffentlich über den Antrag beraten und abstimmen. Die Zeit drängt bekanntlich, denn das Gebäude in der Dorfmitte steht zum Verkauf. Der Preis liegt dem Vernehmen nach bei rund 500000 Euro Die Stadt kann ein Vorkaufsrecht ausüben.

