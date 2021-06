Parteifreie: Donauwörther Innenstadt hängt am Tanzhaus

Plus Die Parteifreien wollen kräftig investieren in Donauwörth und warnen davor, jetzt auf die Bremse zu drücken. Vieles steht und fällt wohl mit dem Bürgerbegehren.

Michael Bosse will eines nicht: weitere Verzögerungen rund um die Thematik Innenstadt. Der Sprecher der Parteifreien im Donauwörther Stadtrat plädiert dafür, „jetzt Nägel mit Köpfen zu machen“.