vor 26 Min.

Ruth Kilian und Thomas Heitele übernehmen

Stabwechsel bei den Schlössern und Museen

Einen Stabwechsel gab es bei der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Schlösser und Museen im Ferienland Donau-Ries“. Nachdem Jutta von Tucher, Schloss Leitheim, in den Ruhestand getreten ist, legte sie auch ihre Ämter in der AG nieder. Sie hatte die Kasse geführt und acht Jahre lang den Vorsitz inne. Bei einer Versammlung dankten ihr die Mitglieder für die geleistete Arbeit.

Der neue Vorsitz liegt wie bisher in den Händen einer Doppelspitze, nun gebildet mit Thomas Heitele, dem Leiter der Donauwörther Museen, und Ruth Kilian, der Leiterin des Museums Kulturland Ries. Kilian Kratzer von der Gemeinnützigen Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung kümmert sich künftig um die Finanzen.

1996 hatten sich die wichtigsten Schlösser und Museen im Landkreis auf Initiative von Dr. Wilfried Sponsel, damals fürstlicher Archivar auf der Harburg und jetzt Leiter des Stadtarchivs in Nördlingen, zusammengefunden, um gemeinsame Interessen und Aktivitäten zu bündeln, Ideen auszutauschen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. So ist die AG auf der Donauries-Ausstellung immer mit eigenen Aktionen präsent. Auch auf der Augsburger Frühjahrsausstellung beteiligt sie sich einen Tag am Stand des Landkreises.

Derzeit gehören der Arbeitsgemeinschaft die Museen der Städte Donauwörth, Nördlingen und Rain, das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen, die Schlösser Baldern, Harburg, Höchstädt, Leitheim und Oettingen, das Museum KulturLand Ries, das Heimatmuseum Oettingen, das Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding und das Goldbergmuseum in Goldburghausen an. (dz)

