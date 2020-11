vor 49 Min.

SEK verhaftet möglichen Sex-Straftäter nahe Harburg

SEK-Beamte verhafteten am Freitag in Harburg einen Mann. (Symbolbild)

Plus In einem Ort bei Harburg hat am Freitag ein größerer Einsatz der Polizei stattgefunden. Der Mann, den sie dort verhaftete, hat möglicherweise Sexualstraftaten begangen.

Von Wolfgang Widemann

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Freitag in einem Ort bei Harburg für Aufsehen gesorgt. In der Morgendämmerung tauchten in dem Dorf zahlreiche zivile Einsatzfahrzeuge der Polizei auf und verteilten sich dort. Schwer bewaffnete Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK), die Sturmhauben über dem Kopf trugen und Maschinenpistolen im Anschlag hatten, sowie Hundeführer erschienen auf einem Anwesen.

Nach Angaben von Matthias Nickolai, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, vollzogen die Polizeikräfte einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl. Der richtete sich gegen einen Mann, dem Sexualstraftaten an zwei Opfern im Kinder- und Jugendalter vorgeworfen werden. Die möglichen Taten lägen schon einige Zeit zurück, berichtet Nickolai.

Beschuldigter in Ort bei Harburg wurde verhaftet

Der Beschuldigte ließ sich laut Polizei widerstandslos verhaften. Beamte durchsuchten die Wohnung. Ob sie fündig wurden beziehungsweise was sie mitnahmen, dazu will sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Nähere Angaben zu den Fällen seien zum momentanen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich, sagt Nickolai.

Themen folgen