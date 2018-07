vor 56 Min.

SG Airbus: „Das Gebäude ist ganz zerstört“

Auf der Rückseite des Vereinsheims der Sportgemeinschaft Airbus wird das Ausmaß des Schadens deutlich. Das Gebäude dürfte komplett zerstört sein. Der Brand brach wohl in der Ecke am rechten Bildrand aus.

Nach dem Feuer in der Donauwörther Parkstadt ist die Betroffenheit bei den Verantwortlichen und Mitgliedern der Sportgemeinschaft groß. Was ist die Ursache?

Von Wolfgang Widemann

Die Außenwand ist schwarz verkohlt, das Glas am Rand der Veranda zerborsten und das Dach aufgerissen. Auf der rückwärtigen Seite des Vereinsheims der Sportgemeinschaft (SG) Airbus in der Donauwörther Parkstadt zeigt sich das Ausmaß des Schadens deutlich. „Wir können davon ausgehen, dass das Gebäude ganz zerstört ist“, sagt Karlheinz Merz. Er ist Vorsitzender des Vereins und nach eigenen Angaben ziemlich betroffen. Man rechne ja grundsätzlich mit allem, aber nicht mit so einem Brand.

Am Freitagnachmittag entdeckte ein Jogger, der nahe der Perchtoldsdorfer Straße unterwegs war, dass das Vereinsheim am Stadtrand brennt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth, Berg und Zirgesheim rückten mit insgesamt rund 50 Kräften an und löschten die Flammen. Die hatten sich bereits in das Bauwerk, das 2002 in Holzständerbauweise errichtet wurde, gefressen. Deshalb mussten die Feuerwehrleute auch das Dach öffnen, um an verborgene Brandnester zu gelangen. Merz lobt die Arbeit der Einsatzkräfte, die bei brütender Hitze schwer arbeiten mussten: „Hut ab vor der Feuerwehr.“

Der Grund für das Feuer war am Wochenende noch nicht bekannt. Von der Polizei waren keine Auskünfte möglich. Die Kripo Dillingen hat sich des Falles angenommen. Klar sei eines, so der Vorsitzende: „Es fing außen an zu brennen.“ Und zwar in einer Ecke im rückwärtigen Bereich. Dort standen die Abfalltonnen. An Spekulationen, warum das Feuer ausbrach, will sich Merz nicht beteiligen: „Ich hoffe, dass die Polizei das herausfindet.“

Der Schock im Verein sei indes groß, vor allem in der Abteilung Tennis. Die finanzierte dem Vorsitzenden zufolge vor 16 Jahren das Gebäude zum Großteil in Eigenleistung. Das Bauwerk habe allen 13 Sparten der SG als Vereinsheim gedient. Die Tennissparte habe sich eigenständig um das Heim gekümmert – und zwar in vorbildlicher Weise mit einem unwahrscheinlichen Engagement, wie Merz ausführt. Entsprechend seien die Tennis-Verantwortlichen „am Boden zerstört“.

Nun müsse man abwarten, was die Gutachter sagen, und Gespräche mit der Versicherung führen: „Wir müssen schauen, dass wir eine Lösung finden.“ Der Schaden liege sicher im sechsstelligen Bereich. Der Bau habe rund 250000 Euro gekostet. „Ich vermute, bis auf das Fundament brauchen wir ein neues Haus“, so Merz.

Er betont, dass die Sportgemeinschaft ein eigenständiger eingetragener Verein ist. In diesem könne jeder Mitglied werden. Derzeit zähle die seit über 40 Jahren bestehende SG etwa 550 Mitglieder. Die Bandbreite der Aktivitäten sei enorm. Es gebe die Abteilungen Basketball, Berg und Ski, Fußball, Golf, Ju- Jutsu, Leichtathletik, Radsport, Schach, jagdliches und sportliches Schießen, Segeln, Tennis, Tischtennis und Volleyball. Die Firma Airbus tritt nach Auskunft des Vorsitzenden als Sponsor und Förderer auf.

Themen Folgen