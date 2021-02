vor 3 Min.

SPD steht doch nicht ganz hinter Rehm

„Rechtlich falsche Entscheidung“

Entgegen dem Eindruck der geschlossenen Rückendeckung für Bürgermeister Karl Rehm, der in der Stadtratssitzung am Dienstag entstand, steht die SPD-Stadtratsfraktion nicht gänzlich hinter Rehm und korrigiert diesen Eindruck nun. Der Stadtrat hatte die Entscheidung des Bürgermeisters, die unzulässige Anzahl der Trauergäste bei der Beerdigung einer jungen Frau nicht mit Polizeigewalt aufzulösen, diskutiert und – den Wortmeldungen zufolge – uneingeschränkt mitgetragen. Bedenken waren nicht geäußert worden.

Dritter Bürgermeister Daniel König ( SPD) hatte zwar in dieser Sitzung das Wort ergriffen und sich gegen Häme und Polemik in den sozialen Medien gewandt, aber mit keiner Silbe Kritik an Rehms Entscheidung geübt. Das tut nun SPD-Vorsitzende Marion Segnitzer-König im Nachgang dieser Sitzung.

Menschlich kann man die Entscheidung verstehen

Sie schreibt in einer Pressemitteilung: „Menschlich können wir die Entscheidung des Ersten Bürgermeisters in dieser Situation nachvollziehen. Es wurde in der Berichterstattung bereits in vielen Medien dargestellt, dass eine Sondergenehmigung durch den Ersten Bürgermeister nicht erteilt werden konnte. Eine Absolution einer rechtlich falschen Entscheidung wurde in der letzten Sitzung nicht beschlossen. Schweigen ist keine Zustimmung. Die Überarbeitung der Resolution wurde im Übrigen vereinbart, um einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Weiterhin wurde von unserer Seite bereits klargemacht, dass eine Räumung der Trauerfeier selbstverständlich nicht infrage gekommen wäre. Jedoch wäre das Verhängen von entsprechenden Bußgeldern geboten gewesen“,heißt es in der Stellungnahme. (wüb)

Themen folgen