17.12.2019

SPD stellt Liste für Huisheim auf

Sozialdemokraten setzen weiter auf Harald Müller als Bürgermeister

Der SPD-Ortsverein Huisheim hat seine Kandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2020 nominiert.

Vorsitzender Alexander Schiele begrüßte die Gäste, darunter Bürgermeister Harald Müller und Unterbezirksvorsitzender Christoph Schmid. In amüsanter Weise ging er dabei auf die große Politik ein.

Bürgermeister Müller informierte über seine Arbeit und die Ziele seiner erneuten Kandidatur. Er berichtete über Aktuelles in der Gemeinde, wichtige und anstehende Projekte und wie die Zukunft der Kommune geplant werden kann. Er stellte alle SPD-Gemeinderatskandidaten ausgiebig vor und erläuterte, warum diese für die Liste richtig und wichtig seien. Alle Listenkandidaten bringen sich überdurchschnittlich in verschiedensten Ehrenämtern ein. Dies zeigt das Wirgefühl und das große Interesse an der Gemeinde.

Als Wahlleiter führte Christoph Schmid souverän durch sämtliche Punkte und schloss mit der Nominierung ab. Alle Kandidaten wie auch der Bürgermeister wurden einstimmig nominiert. (dz)

