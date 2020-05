00:31 Uhr

SPD und UWW bilden eine Fraktion im Stadtrat

Konstituierende Sitzung in Wemding findet am Dienstag statt

Die Stadträte der SPD und der Unabhängigen Wähler Wemding (UWW) schließen sich zu einer Fraktionsgemeinschaft zusammen. Diese zählt sechs Ratsmitglieder. Das teilen die Partei und die Gruppierung vor der konstituierenden Sitzung des Stadtrats mit, die am Dienstag um 19 Uhr in der Stadthalle in Wemding stattfindet.

Die UWW traten bei der Stadtratswahl im März erstmals an und holten auf Anhieb zwei Sitze (Dietmar Dahlke und Johannes Vogel). Die SPD bringt es im neuen Stadtrat auf vier Räte: Johann Roßkopf, Bernd Schneid, Heidi Vogel und Johannes Vogel. Die Genannten haben sich darauf verständigt, eine Gemeinschaft zu bilden. In einer ersten gemeinsamen Sitzung wurde Roßkopf zum Fraktionsführer gewählt. Erster Stellvertreter ist Dietmar Dahlke, Zweiter Stellvertreter Bernd Schneid. In sehr vielen Punkten seien große Gemeinsamkeiten bezüglich einer konstruktiven, bürgernahen Stadtpolitik festgestellt worden, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Der Kurs von Bürgermeister Martin Drexler, das gemeinsame Handeln für die Bürgerschaft in Vordergrund zu stellen, habe in der Fraktionsgemeinschaft breite Zustimmung gefunden. Bei der Besetzung der Ausschüsse des Stadtrats habe man insbesondere auf die berufliche Kompetenz der Fraktionsmitglieder Wert gelegt. (pm)

Themen folgen