10:24 Uhr

SUV-Fahrer bedrängt Autofahrerin auf der B16 bei Donauwörth

Die Polizei sucht nach einem SUV-Fahrer, der am Donnerstag "sehr aufdringlich" auf der B16 bei Donauwörth unterwegs war.

Ein SUV-Fahrer ist am Donnerstag durch seine auffällige Fahrweise auf der Südspange der B16 bei Donauwörth aufgefallen. Eine Frau meldete den Fall bei der Polizei.

Die 21-jährige Fahrerin eines Kleinwagens meldete der Polizei am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr, die gesetzeswidrige Fahrweise eines schwarzen Volvo-SUV auf der Südspange der B16 bei Donauwörth. Dessen Fahrer fuhr ihren Angaben zufolge über einen längeren Zeitraum „sehr aufdringlich“ und unternahm riskante Überholmanöver auf der Bundesstraße. Unter anderem konnte, so die Polizei, wohl ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen nur durch eine Vollbremsung der 21-Jährigen verhindert werden. Die Frau übermittelte das Kennzeichen des Stadtgeländewagens an die Donauwörther Polizei und erstattete Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise

Weitere Zeugen beziehungsweise Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

