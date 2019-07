vor 44 Min.

SV Feldheim feiert Geburtstag

Der Aufstieg der Fußballer in die Kreisliga Ost 2017 gehörte zu den Höhepunkten in der 50-jährigen Vereinsgeschichte des SV Feldheim. Am Wochenende wird das Jubiläum gefeiert.

Von Freitag bis Sonntag ist auf dem Sportgelände jede Menge geboten

Mit Spannung erwarten die Verantwortlichen des SV Feldheim das dritte Juliwochenende: Von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, feiert der mitgliederstärkste Verein der Gemeinde Niederschönenfeld sein 50-jähriges Gründungsjubiläum. Zeitgleich kann die Abteilung Damengymnastik auf 35 Jahre zurückblicken.

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum werden bestimmt durch eine große Anzahl von Fußballspielen und Turnieren. Alle Jugendmannschaften mit Beteiligung des SV Feldheim bestreiten Freundschaftsspiele und auch die AH-Mannschaft will ihr Können bei einem Freundschaftsspiel mit dem Patenverein TSV Rain am Freitag unter Beweis stellen.

Am Samstag wird ein Pokalturnier für Herrenmannschaften ausgetragen mit Teilnehmern, die ausnahmslos aus der näheren Umgebung stammen: SV Bertoldsheim, SV Genderkingen, SV Marxheim/Gansheim, FC Rennertshofen, FC Staudheim und SV Feldheim. Am Sonntag folgt dann das traditionelle Kleinfeldturnier mit unterschiedlichen und bunten Gruppierungen aus dem Gemeindebereich.

Party mit 80er-Musik am Abend

Aber gefeiert werden soll auch; am Freitag ab 21.30 Uhr beginnt eine „Summernight Party“ mit Musikhits der 80er-Jahre bis heute. Am Samstagabend will die Partyband Ginphonic den Gästen einheizen und Sonntagabend werden die Besucher noch von einem Alleinunterhalter mit guter Laune versorgt. Am Sonntagvormittag um 10 Uhr soll – je nach Wetterlage – ein Festgottesdienst im Freien feierlich begangen werden.

Parallel zu den Festtagen am Sportplatz bekommt die Gemeinde Besuch aus der Partnergemeinde aus Feldheim/Brandenburg, die als energieautarke Gemeinde bundesweit bekannt ist. Deshalb organisiert die Bürgerinitiative „Megatrasse-Lech“ am Sonntag von 8.30 bis 10 Uhr eine E-Auto-Schau am Sportplatz. (dz)

