Sänger für Oratorium werden gesucht

In Nördlingen wird „König David“ von Arthur Honegger aufgeführt

Die Kantorei St. Georg in Nördlingen sucht Projektsänger als Chorverstärkung für das Oratorium „König David“ von Arthur Honegger. Das Werk soll im Oktober unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer in der Fassung mit großer symphonischer Orchesterbesetzung aufgeführt werden.

Es spielt das Oettinger Bachorchester, ergänzt durch ein Perkussionsensemble. Die teils fulminanten Chöre verlangen nach einer großen Besetzung, vor allem auch in den Männerstimmen. Deshalb ist jeder herzlich willkommen, der bei diesem Konzert mitsingen will. Probenbeginn ist Montag, 29. April, um 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Georg, Hallgasse 7 in Nördlingen. Die Aufführung ist am Sonntag, 13. Oktober um 18 Uhr in St. Georg.

Stilistisch bewegt sich das plastische und eindrückliche Werk – eines der am häufigsten aufgeführten geistlichen Chor-/Orchesterwerke des 20. Jahrhunderts – zwischen Neobarock, Romantik und Stilmitteln des 20. Jahrhunderts. Als Solisten wirken mit: Julia Küßwetter (Sopran), Anna Haase (Alt), Christian Rathgeber (Tenor) und Nico Jilka als Sprecher.

Die Aufführung bildet den Abschluss des kirchenmusikalischen Themenjahres zu den Psalmen „David 2019“ in Nördlingen. Weitere Details unter www.musik.sankt-georg-noerdlingen.de. (dz)

