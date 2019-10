00:34 Uhr

Saisoneröffnung bei Bernies Bunter Bühne

Das Programm für die Saison 2019/20

Traditionell eröffneten Bernd Zoels und Jürgen Lechner jetzt die neue Saison auf Bernis Bunter Bühne in Wörnitzstein. Dieses Mal begannen die beiden mit dem großen Heinz Erhardt, seinen Geschichten, Gedichten und seinem Leben. Frei nach seinem Motto: „Ich könnte manchmal vor Glück eine ganze Allee von Purzelbäumen schlagen“. Im rappelvollen Theater saßen lauter begeisterte Zuschauer, die sich köstlich amüsierten.

Da es bei Bernis Bunter Bühne keine Eintrittsgelder oder auch Gagen für die Künstler gibt, lebt das Theater ausschließlich von Spenden der Zuschauer. Ein Großteil dieser Spenden ging wie jedes Jahr an den Verein Glühwürmchen in Tapfheim. Walter Ernst, Zweiter Vorsitzender nahm dankend die Spenden der Saison 2018/19 in Höhe von 700 Euro entgegen.

Die neue Saison geht am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr los. Dann gastiert der Augsburger Sänger, Songwriter und Gitarrist Ralf Steinbacher, dessen Musik die Einflüsse von Folk, Indie, Blues und Soul verarbeitet.

Am Freitag, 15. November, heißt es „Dicke Lippe – garantiert botoxfrei“ mit der Kabarettgruppe Die Problemzonen aus Rain. Es gibt nur noch Restplätze.

Am Freitag, 29. November, bieten Mitglieder des Theater Donauwörth ein Improvisationstheater unter dem Motto „Ihr entscheidet, was wir spielen“.

Am Freitag, 20. Dezember, heißt es dann, wie schon in den vergangenen Jahren: Weihnachten auf Bernis Bunter Bühne. Bernd Zoels, Jürgen Lechner und Pamela Putz bringen Gedanken nicht nur rund um die „stade Zeit“. Begleitet mit Klängen vom Klavier und der Panflöte.

Magisch geht es am Freitag, 17. Januar 2020, zu. Der Zauberkünstler Christian Berres verzaubert wieder sein Publikum mit Seancen, Gedankenlesen und allerlei geisthaften Dingen.

Samstag, 8. Februar, um 15 Uhr ist Kinderzeit. Das Figurentheater Kladderadatsch kommt aus Augsburg mit einer lebendigen und kreativen Mischung aus Figuren- und Menschentheater.

Am Freitag, 13. März, kann es sein, dass das Ries plötzlich afrikanisch klingt, dass melancholisch-fröhliche Klezmer ertönen oder ein Jodler durch den Raum hallt. Grund ist, dass an diesem Abend die Gruppe Shalamazl auftritt.

Freitag, 20. März: Die Kunst des freien Erzählens ist ein wahrer Ohrenschmaus. Geschichten für Erwachsene. Nach dem Motto „Liebe, Lust und Leidenschaft“ nimmt Petra Quaiser, die Erzählerin aus dem Ries, die Gäste mit auf eine lustige und frivole Reise.

Der Nachwuchs der Werner-Egk-Musikschule aus den Bereichen Bläser, Taster, Zupfer zeigt sein Können am Freitag, 17. April, 19 Uhr. (dz)

Der Eintritt zu Bernis Bunter Bühne (Am Grubenfeld 3 in Donauwörth- Wörnitzstein) ist frei und es gibt freie Platzwahl. Um Anmeldung wird gebeten. Die Spenden gehen zum größten Teil an den Verein Glühwürmchen. Mehr Info gibt es unter www.bernis-bunte-buehne.de oder Telefon 0906/23712. E-Mail bernd.zoels@gmx.de

Themen folgen