14.12.2018

„Salve Regina“ im Münster

Besondere Musik am Sonntag

„Friede sei ihr erst’ Geläute“, so schreibt Friedrich von Schiller (1759 bis 1805) in seinem 1799 entstandenen Gedicht „Das Lied von der Glocke“. Diese Botschaft, die Schiller mit dem Klang der Glocke verbunden hat, ist immer aktuell. Sie bekommt aber in der Weihnachtszeit eine besondere Bedeutung.

Das erste offizielle Läuten der neuen Donauwörther Zwölferin im Vollgeläute geschah am Kirchweihfest. Ihr erstes Weihnachtsgeläute lässt sie am 24. Dezember, also in der Christnacht, hören. Das Plenum ist also komplett. Es fußt auf dem Marienchoral „Salve Regina“. Leider ist dieses Lied gänzlich aus dem Bewußtsein der Gläubigen entschwunden. Nun haben sich der Leiter der Stadtkapelle Donauwörth, Josef Basting, und ein früheres Mitglied der Kapelle hingesetzt, um diese innige Melodie, die auch Elemente der Pentatonik enthält, für Blasmusik spielbar zu machen. Die erstmalige Aufführung in dieser Besetzung wird beim Jahresschlussgottesdienst der Stadtkapelle Donauwörth am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, heuer im Marienmünster sein. Beginn ist um 10 Uhr, zelebrieren wird den Gottesdienst Dekan Robert Neuner. (bd)

