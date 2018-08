03.08.2018

Sammeltassen anno dazumal

Letzter Ausstellungstag: Der Wandel von Wohnkultur

Für kommenden Sonntag, 5. August, laden die Museumsfreunde Mertingen letztmals zur Besichtigung ihrer Sonderausstellung „Sammeltassen“ ein. Dort wird jedem Besucher klar, wie rasch sich unser Verständnis von gepflegter Gastlichkeit und Wohnkultur geändert hat. Selbst jüngere Besucherinnen können sich noch daran erinnern, dass für ihre Aussteuer „gesammelt“ wurde, eben auch „gutes Porzellan“ mit aufwendigen Mustern und viel Gold. Die Ausstellung findet sich hinter dem Rathaus, in der Alten Schule, der ersten Schule Mertingens. Dort wurde von den Museumsfreunden der ehemalige Schulsaal in einen ansehnlichen Ausstellungsraum umgebaut.

Neue Exponate in der Trachtenabteilung

Neue Objekte in der Sölde, einem kleinbäuerlichen Einfirsthof, vollständig als Museum für bäuerliche Wohnkultur eingerichtet, gibt es in der Trachtenabteilung: Eine bestickte Reginahaube für den festtäglichen Kirchgang, wie sie in Mertingen und Umgebung im 19. Jahrhundert getragen wurde. Eine verheiratete Frau kam „unter die Haube“ und wäre nicht ohne Kopfbedeckung aus dem Haus gegangen. Ergänzt wurde die Tracht durch Seidentücher, auch hier zu bewundern, die die eher dunkle Kleidung farbig aufhellten. (he)

Der Stadel ist am 5. August geschlossen. Sölde und Schule sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wer Lust am Singen und Musizieren hat, kommt am 15. August, von 14.30 bis 17 Uhr, in die Alte Brauerei Mertingen. Unter Walter Kunze (Mertingen) gibt es bei Kaffee und Kuchen Musik und Lieder zum Mitsingen.

