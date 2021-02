25.02.2021

Samstags ist im Impfzentrum Donauwörth AstraZeneca-Tag

Plus Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist länger haltbar und besser zu lagern - doch kann in Sachen Wirksamkeit nicht immer mithalten.

Von Barbara Wild

Seit 13. Februar wird auch im Landkreis Donau-Ries der Impfstoff AstraZeneca verimpft. Wie das Landratsamt Donau-Ries mitteilt, haben bisher 202 Bürger aus dem Landkreis diesen Impfstoff erhalten. Diesen können Impfwillige zwischen 18 und 65 Jahre erhalten, derzeit wird der Impfstoff an medizinisches Personal wie Zahnärzte und die Belegschaft von Arztpraxen vergeben.

Aktuell finden in den Impfzentren jeweils samstags Impftage für diesen Impfstoff statt. Das liegt zum einen an den unterschiedlichen Liefertagen und Ablauffristen der verschiedenen Präparate. Zum anderen soll aber auch dem Fachpersonal in den Impfzentren mit klar gegliederten Abläufen das Impfen erleichtert werden.

Impfstoff von AstraZeneca länger haltbar als Biontech-Serum

An diesem Freitag erwartet das BRK Nordschwaben, das für die Organisation der Impfzentren im Landkreis Donau-Ries zuständig ist, 60 Dosen des Impfstoffs AstraZeneca. Aus einem Fläschen können je zehn einzelne Impfdosen mit 0,5 Milliliter Serum gewonnen werden. Anders als beim Impfstoff von Biontech ist der Impfstoff deutlich länger haltbar und muss auch nicht verdünnt werden.

Rein rechnerisch könnten dann jetzt also 600 Bürger mit diesem Serum geimpft werden. Bisher gibt es laut Arthur Lettenbauer, Geschäftsführer des BRK Nordschwaben, im Landkreis weniger Probleme damit, Impfbereite für diesen Impfstoff zu finden, als vielmehr Personen der passenden Kategorie zu ermitteln und das zu terminieren. Normalerweise sollte das über die vom bayerischen Gesundheitsministerium gestellte Registrierungs- und Terminsoftware mit Namen BayIMCO (Bayerisches Impfmanagement gegen Corona) gesteuert werden. Bisher klappt das aber für den Landkreis Donau-Ries nicht. Die Termine für den Astra-Tag werden telefonisch ausgemacht.

Mobile Impfteams im Landkreis Donau-Ries unterwegs

Nach wie vor sind im Landkreis mobile Impfteams unterwegs, um Bewohner von Seniorenheimen im Landkreis eine Zweitimpfung zu verabreichen. Zudem fahren die Ärzteteams zu Menschen, die Zuhause gepflegt werden. Derzeit läuft nach Auskunft von Arthur Lettenbauer auch die Impfung der Bewohner und des Personals in den Einrichtungen für Behinderte der Lebenshilfe und der Stiftung Sankt Johannes. Hier wird derzeit der Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet.





Im Kühlschrank der lokalen Impfzenten liegen auch bereits 100 Dosen des Impfstoffs von Moderna. Bisher ist dieser Stoff noch nicht verimpft worden. Eine Wahl des zu verwendenden Präparates bei einem Impftermin ist für die Bürger nicht möglich, betont Lettenbauer. Das sei die klare Aussage vonseiten der Sitko und des Gesundheitsministeriums. Daran halte man sich.

