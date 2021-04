Saufabend in Donauwörth endet mit Faustschlägen

Zwei Männer in Donauwörth haben gemeinsam dem Alkohol gefrönt. Doch dann wird es körperlich. Am Ende stellt die Polizei beim Opfer zahlreiche Hämatome und Kratzer fest.

Verletzungen und eine Strafanzeige waren die Folge eines handfesten und lautstarken Streits in der Sallingerstraße in Donauwörth. Ein 44-jähriger Mann konsumierte dort am Sonntag mit einem 23-jährigen Bekannten aus Donauwörth in der Wohnung eines Mehrparteienhauses reichlich Alkohol. Im Verlauf des Abends kam der ältere der Beiden dann kurz vor Mitternacht auf die Idee, mit dem jüngeren tanzen zu wollen.

Saufabend in Donauwörth: Es flogen Bierflaschen

Das empfand dieser als keine gute Idee und verneinte das Vorhaben, weshalb der 44-Jährige den 23-Jährigen gegen 23.45 Uhr zunächst am T-Shirt packte. Dieser konnte sich befreien, woraufhin der Ältere eine Bierflasche nach ihm warf. Da diese den Mann verfehlte und zerschellte, packte er ihn erneut und warf diesen zu Boden. Dort setzte sich der Angreifer auf den Oberkörper des Jüngeren und schlug von oben mehrfach mit den Fäusten auf dessen gesamten Oberkörper ein.

Er ließ schließlich nach mehreren Minuten von diesem ab. Beim Eintreffen einer inzwischen verständigten Polizeistreife wurden zahlreiche Hämatome und mehrere Kratzer am gesamten Oberkörper des Angegriffenen festgestellt. Er wurde medizinisch versorgt und erstattete Anzeige.

Bei dem Vorfall wurde zudem das Mobiltelefon des 23-Jährigen, welches sich in seiner Hosentasche befand, beschädigt. Hier entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Polizeilicherseits wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. (dz)

