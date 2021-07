Schaden

09:24 Uhr

Einsturzgefahr: Historische Brücke in Ebermergen gesperrt

Plus Die alte Wörnitzbrücke in Ebermergen ist gesperrt. Es besteht Einsturzgefahr. Was an dem Bauwerk passiert ist.

Von Wolfgang Widemann

Die alte Wörnitzbrücke in Ebermergen ist neben der Steinernen Brücke in Harburg ein historisch weit über die Region hinaus bedeutsames Bauwerk. Seit Dienstag ist sie gesperrt. Grund: Die Brücke ist offenbar schwer beschädigt. Es besteht Einsturzgefahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen