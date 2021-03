vor 24 Min.

Schäden im Schlossgarten Rain liegen mittlerweile bei 13.500 Euro

Wieder gibt es massive Sachbeschädigungen in der Nähe des Rainer Schlosses. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erst am Montag war der Polizei von der Stadt Rain eine Sachbeschädigung im Schlossgarten angezeigt worden. Wie berichtet, beschädigten Unbekannte am Wochenende eine Holzsitzbank und schälten die Rinde eines Baumes ab. Nur einen Tag später, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wüteten der oder die bislang Unbekannten erneut im Rainer Schlossgarten. Es wurden fünf Buchsbäume massiv beschädigt und etliche Bäume angesägt.

Der im und um das Schlossgelände entstandene Sachschaden liegt bei mittlerweile geschätzten 13.500 Euro. Es sind bereits erste Ermittlungsansätze bei der Polizeiinspektion Rain vorhanden. Dennoch wird die Bevölkerung gebeten, Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im und rund um den Schlossgarten der Polizeiinspektion Rain mitzuteilen: Telefon 09090/7007-0.

