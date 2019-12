vor 20 Min.

Schäfflertanz: Noch ein ganzes Jahr lang warten

Die Planungen laufen schon wieder und viele Wemdinger erkundigen sich bereits, wann es denn wieder so weit ist. Doch die aktiven Schäffler und alle Freunde dieses Brauchtums müssen sich tatsächlich noch ein weiteres Jahr in Geduld üben, ehe ihr Tanz wieder stattfinden darf.

In Wemding gibt es die Schäfflervereinigung mit der alten Tradition des Schäfflertanzes. Was dahinter steckt und warum das Ereignis in der Stadt Tradition hat.

Von Daniel Weigl

Manche Familien in Wemding haben ihn: diesen bestimmten Rhythmus im Blut. „Es ist wie eine gewisse Unruhe von Zugvögeln kurz vor dem Aufbruch in den Süden“, so beschreibt es Andreas Stöckle mit einem Lächeln auf den Lippen. Was er meint, ist die Vorahnung, dass bald in Wemding eine besondere Tradition aufgeführt wird: Der Schäfflertanz. Alle sieben Jahre erwacht dieses etwa 145 Jahre alte Brauchtum in Wemding zum Leben.

Zuletzt wurde der Schäfflertanz 2014 in der Altstadt aufgeführt. 2021 ist es dann wieder soweit. „Bereits jetzt sprechen mich vor allem die alten Wemdinger wieder auf dieses Ereignis an“, erklärt Andreas Stöckle, Vorsitzender der Schäfflervereinigung Wemding. Doch streng genommen trägt er diesen Titel noch nicht.

Kein offizieller Verein

Denn die Schäfflervereinigung Wemding ist kein offizieller Verein, die Oberhoheit trägt die Stadt. Somit ruhen sechs Jahre lang alle „Geschäfte“ der Vereinigung. „Wir nehmen auch keine Einladungen zu Veranstaltungen an und treten als Schäfflervereinigung Wemding offiziell nur im Jahr unseres Schäfflertanzes auf“, so der Wemdinger.

So ruhen auch seit 2015 wieder die Kleider und alle Unterlagen im Dachgeschoss des Wemdinger Rathauses. Erst wenn der Bürgermeister der Stadt, meistens im Sommer vor dem Schäfflerjahr, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des letzten Schäfflertanzes zur konstituierenden Sitzung einlädt, beginnen die Vorbereitungen für das Spektakel.

„Im Kopf sind meine Planungen natürlich schon etwas weiter, aber offiziell geht es erst mit der Sitzung los“, erklärt Stöckle. Auf ihn und seine Kollegen kommt dann viel Arbeit zu. Denn die rund 50 Mitwirkenden müssen erst gefunden werden. Schließlich kann in sieben Jahren einiges passieren und auch die Statuten der Vereinigung müssen strengstens befolgt werden. So dürfen die 21 Tänzer nur zwischen 18 und 60 Jahren alt sein. „Beim nächsten Mal überschreiten viele die Altersgrenze und wir brauchen neue Tänzer“, so Stöckle.

Viele weitere Personen werden benötigt

Dies den leidenschaftlichen Teilnehmern mitzuteilen, sei gar nicht so einfach, dennoch finden sich für diese genügend Aufgaben rund um das Ereignis. Denn neben den Tänzern werden noch Fasschläger, Geißböcke, Kasper, ein Münchner Kindl und der Gambrinus gebraucht. Die Kinder werden als Reifenträger, Bierbuben oder Fässleträger eingesetzt und somit schon in frühen Jahren an die Tradition herangeführt. „Wir hatten teilweise 18-Jährige, die bei ihrem ersten Schäfflertanz bereits das dritte Mal mitgewirkt hatten.“

Nur in wenigen Orten in Bayern – davon drei in Schwaben – wird die Tradition des Schäfflertanzes noch bewahrt. Seinen Ursprung hat der Tanz der Überlieferung nach in München. Dort sollen, nachdem die Pest in der Stadt viele Menschen das Leben gekostet hatte, die Fassmacher im Jahr 1517 mit ihrem Zunfttanz die Bürger wieder auf die Straßen gelockt haben, um fröhlich zu feiern.

Immer der Sonntag vor dem Fasching

Nach seiner Lehre in München soll der Schäffler Johann Uhl auf seiner Walz die Tradition nach Wemding gebracht haben. Ursprünglich ging es dabei um den Spaß. Nach dem Krieg nahm der Schäfflertanz eine kulturelle Entwicklung.

Zunächst organisierten ihn mehrere Vereine unter anderem der Faschingsverein, seit circa 30 Jahren pflegt die Schäfflervereinigung die Tradition. Ganz von der guten Laune in der Faschingszeit wollte sich die Vereinigung dann doch nicht lösen und so findet der Schäfflertanz immer am Sonntag vor dem Faschingssonntag statt. So also am 7. Februar 2021. Wer den alten Wemdinger Rhythmus nicht im Blut hat, sollte sich diesen Termin bereits jetzt dick im Kalender anstreichen.

