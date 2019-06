vor 47 Min.

Scheune brennt in Wolferstadt nieder: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Eine Scheune in Wolferstadt ist am Freitagabend in Flammen aufgegangen

Brand im Kreis Donau-Ries: Eine Scheune in Wolferstadt ist am Freitagabend in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist noch unklar.

In der Gemeinde Wolferstadt (Landkreis Donau-Ries) ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Scheune im Ortskern gegen 21 Uhr Feuer gefangen und war in Vollbrand geraten. Ein Nachbar informierte daraufhin die Feuerwehr – und den Eigentümer, der in der Scheune Brennholz gelagert und einen Traktor geparkt hatte.

Rund 130 Feuerwehrleute, die teils von einem Festwochenende in Wemding und teils aus dem angrenzenden Mittelfranken anrückten, brachten den Brand in eng bebautem Gebiet schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 200.000 Euro bis 250.000 Euro aus. Die Scheune ist so stark beschädigt, dass sie wohl abgerissen werden muss. (wwi/AZ)

Themen Folgen