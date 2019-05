vor 21 Min.

Scheune in Wolferstadt steht in Flammen

In Wolferstadt ist eine Scheune in Brand geraten.

Brand im Kreis Donau-Ries: Eine Scheune in Wolferstadt steht in Flammen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Eine Scheune in der Gemeinde Wolferstadt (Landkreis Donau-Ries) hat am Freitagabend Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, steht die Scheune in Vollbrand. Das Feuer sei gegen 21 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort.

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. (AZ)

