Schlacke: Kommt es zur Enteignung?

Um die Deponie bauen zu können, müssen die Lech-Stahlwerke ein weiteres Grundstück nutzen. Das gehört aber Privatpersonen, die der Firma den Zutritt verweigern.

Von Manuel Wenzel

Baustopp an der Schlackendeponie: Die Lech-Stahlwerke aus Herbertshofen haben Maschinen und Arbeiter von der früheren Sandgrube „Am Roten Brunnen“ bei Holzheim vor einigen Wochen abgezogen.

Bis dahin liefen die sogenannten Profilierungsarbeiten, vorbereitende Maßnahmen für den Bau der eigentlichen Deponie. Das Unternehmen kann aktuell nicht weitermachen, weil es nun ein Grundstück in Anspruch nehmen müsste, das ihm nicht gehört. Um darauf trotzdem zugreifen zu können, haben die LSW beim Landratsamt Donau-Ries einen Antrag auf Enteignung gestellt. Das wurde nun im Holzheimer Gemeinderat bekannt gegeben.

Eigentümergemeinschaft

Die Fläche, auf der auch die Kapelle „Maria hilf“ steht, gehört einer Eigentümergemeinschaft von zwölf Bürgern aus Holzheim. Das Stahlwerk muss deren Grundstück mitnutzen, um den südlichen Abschluss der Deponie auf der benachbarten Flur-Nummer – diese ist in Besitz der Firma – herstellen zu können. „Sonst hängt ja eine Seite in der Luft, denn die jetzige Grube ist größer als die spätere Deponie“, verdeutlicht Unternehmenssprecher Markus Kihm die Situation.

Dazu müsse als einer der nächsten Schritte Material umgelagert werden, das auf der Fläche der Eigentümergemeinschaft zum Auffüllen verwendet werden soll. So sei es einst auch in der Genehmigung für die Deponie festgelegt worden, betont Kihm: „Die Besitzer wollen davon aber jetzt nichts mehr wissen.“

Die aufgefüllte Fläche müsse gemäß den Vorgaben danach rekultiviert werden, um sie wieder landwirtschaftlich nutzbar zu machen. „Es handelt sich um sauberes, natürliches Material“, so Kihm. Ihm geht das Wort Enteignung in diesem Zusammenhang zu weit. Er spricht stattdessen von einer zeitlich befristeten „Betretungs- und Auffüllungserlaubnis“.

Termin im Landratsamt

Formell hat der Anwalt des Unternehmens einen „Antrag auf Enteignung und vorzeitige Besitzeinweisung“ gestellt, auch das Landratsamt bemüht offiziell die Formulierung „Enteignungsverfahren“, wobei es in diesem Fall in der Tat nicht um Entzug von Eigentum – aber immerhin um die Frage, ob die LSW ein Nutzungsrecht für ein fremdes Grundstück bekommen. Um dies zu klären, wurde für Montag, 2. Dezember, eine mündliche Verhandlung in der Kreisbehörde in Donauwörth angesetzt, bei dem die Beteiligten angehört werden: auf der einen Seite die Lech-Stahlwerke, auf der anderen die Grundstückseigentümer.

Die Gemeinde ist in diesem Verfahren nur Zuschauer, wie Bürgermeister Robert Ruttmann erklärt. „Bei der Deponie geht es ja schon seit Längerem nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie.“ Letzteres müsse das Unternehmen mit den Besitzern der Fläche klären.

Eine Einigung im Vorfeld habe man nicht erzielen können, berichtet LSW-Sprecher Kihm. „Wir haben uns mehrfach getroffen und diskutiert, wie wir das regeln können – erfolglos. Es ist schade, dass wir nun diesen Weg gehen müssen und sich noch einmal eine Behörde damit auseinander zu setzen hat.“ Seitens des Stahlwerks habe man sogar angeboten, die Kapelle während der Bauphase abzutransportieren und später wieder an ihren Standort zurückzusetzen. „Obwohl es sich um einen Schwarzbau handelt.“ Doch auch darauf sei die Eigentümergemeinschaft nicht eingegangen.

Öffentliches Interesse?

Kihm betont zwar, dem Termin Anfang Dezember in Donauwörth neutral entgegenzusehen, sagt aber zugleich: „Es gab die Aussage der Behörde, dass das so wie von uns beantragt kommen wird. Das ist Fakt.“ Das Stahlwerk begründet den Antrag auf Enteignung damit, dass das „Wohl der Allgemeinheit“ diesen Schritt erfordere und der Deponiebau auf „andere zumutbare Weise“ sonst nicht erreicht werden könne. Die bestandskräftige Genehmigung habe die Notwendigkeit und die Erforderlichkeit der Deponie abschließend sowie rechtsverbindlich beantwortet und sei für die Enteignungsbehörde bindend, argumentiert die LSW.

Das sieht die Gegenseite – naturgemäß – anders. „Es ist nirgends festgeschrieben, auch nicht im Planfeststellungsbescheid, dass die Lech-Stahlwerke zum Verfüllen auf unser Grundstück dürfen“, sagt ein Mitglied der Käufergemeinsacht. Nach deren Ansicht habe das Unternehmen über die meiste Zeit des Verfahrens schlicht nicht daran gedacht, dass ihm dieser Teil der Grube ja gar nicht gehört, später aber für die Errichtung der Deponie einmal notwendig sein wird.

Die Gruppierung bestätigt, dass es hier nicht um eine Enteignung von Grund und Boden gehe, sondern darum, „ob wir das Auffüllen dulden müssen“. Die Eigentümer der Fläche haben dazu eine klare Meinung: „Wir glauben nicht, dass das Landratsamt dem Antrag einfach so zustimmen wird. Schließlich liegt hier kein öffentliches Interesse vor. Es geht nur um die Ziele der LSW.“

