vor 48 Min.

Schlacke: Termin über Enteignung

Montag Verhandlung im Landratsamt

Die jahrelange Auseinandersetzung um die Deponie für Elektroofenschlacke, die die Lech-Stahlwerke (LSW) aus Herbertshofen bei Holzheim errichten wollen, wird um eine Verhandlung reicher. Am Montag, 2. Dezember, steht ein nicht öffentlicher Termin beim Landratsamt an. Konkret geht es dabei um eine Enteignung.

Die LSW müssen zum Bau der Deponie ein Grundstück nutzen, das ihnen nicht gehört – die Fläche ist im Besitz einer Eigentümergemeinschaft. Weil diese dem Unternehmen keinen Zutritt gewährt, hat man in Herbertshofen einen Antrag auf Enteignung gestellt. Dabei geht es aber nicht um Wegnahme von Eigentum, sondern um die Frage, ob die Besitzer die Nutzung durch das Stahlwerk dulden müssen. Zuständig in solchen Angelegenheiten ist das Landratsamt.

In Holzheim gehe man allgemein davon aus, dass dem Enteignungsantrag nicht stattgegeben werde, wie Marianne Höß betont. Sie ist Mitglied im Freundeskreis der Kapelle Maria Hilf. Das Gotteshaus befindet sich auf dem Areal, das die LSW benutzen müssen. In der Lechgemeinde vermutet man, dass in diesem Zuge die Kapelle endgültig wegkommen solle, da sie von Anfang an der Stahlfirma ein Dorn im Auge gewesen sei. Höß und ihre Mitstreiter setzen am Montag auch Hoffnung in Landrat Stefan Rößle. Dieser habe schließlich 2011 bei der Sendung „Jetz red i“ öffentlich erklärt, dass er keinen Anlass für ein Enteignungsverfahren sehe. Und Rößle sei ja Chef der Behörde, die nun eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen muss, so Höß.

Sie wünsche sich persönlich, dass die zuständigen Personen sich selbst einmal ein Bild von der Kapelle machen, bevor etwas beschlossen werde. „Dort brennen seit zehn Jahren ununterbrochen die Kerzen. Daran kann man gut sehen, was das den Menschen vor Ort bedeutet“, sagt Höß. (mwe)