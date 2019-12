vor 20 Min.

Schlackendeponie: Noch kein Beschluss über Enteignung

In der Enteignungsfrage zur Schlackendeponie bei Holzheim gibt es noch keine Antwort.

Das Landratsamt als Enteignungsbehörde hat beide Seiten gehört und regt eine Einigung außerhalb des Enteignungsverfahrens an. Naturschutz ist weiter Thema.

In der Enteignungsfrage zur Schlackendeponie bei Holzheim gibt es noch keine Antwort. Wie berichtet, hatte das Landratsamt, das in dieser Sache die Entscheidungsgewalt hat, zu einem Treffen zwischen den Eigentümern der betroffenen Fläche und den Lech-Stahlwerken eingeladen.

„Es wurden beide Seiten gehört, es gibt noch ein paar Dinge zu prüfen“, sagt LSW-Sprecher Markus Kihm unserer Zeitung. Zudem habe es von der Behörde die Anregung gegeben, ob sich die Gegner nicht doch noch außerhalb eines Enteignungsverfahrens einigen könnten. „Das wurde uns als Hausaufgabe mitgegeben und ich gehe davon aus, dass wir uns auch wieder zusammensetzen werden“, so Kihm. Dabei dürfte es vor allem um den Naturschutz gehen.

Wie der Unternehmenssprecher betont, gebe es aber bereits dazu eine Absprache mit der Regierung von Schwaben. Demnach soll durch einen Experten eine ökologische Baubegleitung erfolgen, „sodass auch kein Tier zu Schaden kommt“. Das Stahlwerk will am Ortsrand von Holzheim eine Deponie für Elektroofenschlacke errichten. Um diese aber in die ehemalige Sandgrube einbauen zu können, muss die Firma ein Grundstück betreten und mitnutzen, das einer Eigentümergemeinschaft von Holzheimer Bürgern gehört.

Diese wollen aber die LSW auf ihrer Fläche nicht dulden – zumal dort auch die Kapelle Maria Hilf steht, um deren Fortbestand man nach Baubeginn bangt. Deshalb hatte das Unternehmen beim Landratsamt einen Antrag auf Enteignung gestellt. Tatsächlich geht es nicht um Entzug von Eigentum, sondern um ein Nutzungsrecht. „Ich persönlich rechne erst in ein paar Monaten mit einer Entscheidung“, sagt Kihm.

