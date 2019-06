vor 20 Min.

Schläge vor dem Airbus-Werkstor

Einen handfesten Streit gab es zwischen zwei Männern an der Werkseinfahrt zu Airbus in Donauwörth:

Zwei Lastwagenfahrer wollten am Mittwoch gegen 10.40 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf das Betriebsgelände der Firma Airbus in Donauwörth fahren. Der vordere 50-Jährige blieb dabei mit seinem Lkw stehen, sodass der hinter ihm fahrende 36-Jährige mit seinem Gespann direkt unter der geöffneten Schranke stehen bleiben musste. Um auf diesen Zustand aufmerksam zu machen, hupte dieser. Beide Lkw-Fahrer stiegen danach aus ihren Fahrzeugen aus. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 50-Jährige mehrmals auf den 36-Jährigen eingeschlagen hat. Dieser wurde durch die Schläge leicht verletzt. (dz)

