10:36 Uhr

Schlägerei in der Preußenallee

In der Preußenallee in Rain hat es wohl eine Schlägerei gegeben.

Als die Polizei eintrifft, ist die Auseinandersetzung schon beendet. Dennoch macht ein 29-Jähriger weiter Ärger. Sein Alkoholpegel ist beträchtlich.

Der Polizei in Rain ist am Samstag gegen 23 Uhr eine Schlägerei von mehreren beteiligten Personen in der Preußenallee mitgeteilt worden. Als die Streife dort ankam, traf sie eine Personengruppe von jungen Männern an. Die Auseinandersetzung war bereits beendet.

Ein 29-jähriger aus der Gruppe soll laut Zeugen eine andere Person geschlagen haben. Diese gab sich allerdings nicht zu erkennen, so die Beamten. Die stark alkoholisierte Gruppe zeigte kein Interesse an der Aufklärung. Im weiteren Verlauf brüllte der 29-jährige weiter lautstark umher. Trotz Aufforderung durch die Polizei machte er weiter Krach.

2,5 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Durch das Gerangel wurde ein geparktes Auto leicht beschädigt, heißt es von den Gesetzeshütern weiter. Diese ermitteln werden wegen Körperverletzung und Ruhestörung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Telefon: 09090/7007-0.

Themen Folgen