vor 2 Min.

Schlägerei nach Geburtstagsfeier

In Bayerdilling ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung gekommen.

In Bayerdilling werden drei Jugendliche verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Bei einer Schlägerei in Bayerdilling haben in der Nacht auf Samstag drei Jugendliche leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei verließen die 17-Jährigen gegen 3.30 Uhr eine Geburtstagsparty. An der Ecke Rainer Straße/Untergasse lauerten dem Trio nach dessen Angaben fünf junge Männer beziehungsweise Jugendliche auf. Sie trugen schwarze Kapuzenpullover und schlugen auf die drei Jugendlichen ein. Diese wiederum konnten zwei der Angreifer erkennen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zum Motiv ist derzeit nichts bekannt. (dz)

