vor 19 Min.

Schlimmer Unfall auf Baustelle

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Monheim hat ein Arbeiter schwerste Verletzungen erlitten.

Von Wolfgang Widemann

Auf der Baustelle in der Wemdinger Straße in Monheim ist sich am Donnerstag ein schlimmer Betriebsunfall passiert. Ein Arbeiter zog sich schwerste Verletzungen zu.

Nach Auskunft der Polizei war der 40-Jährige um etwa 16.40 Uhr damit beschäftigt, eine defekte Hydraulikleitung an einem Miniradlader zu reparieren. Dabei habe sich der 500 bis 600 Kilogramm schwere Lader „schlagartig gesenkt“. Der Mann geriet mit seinem Kopf zwischen Hubstange und Drehteller und wurde eingeklemmt. Das Opfer musste reanimiert werden. Nach der Erstversorgung wurde es mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Nürnberg geflogen.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

