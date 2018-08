vor 50 Min.

Schlimmer Unfall auf der B2

Zwei Erwachsene und ein Kind saßen in dem Auto, das sich gestern Nachmittag auf der B2 bei Bäumenheim nach einem Unfall überschlug. Die Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Bei Bäumenheim landet ein Auto auf dem Dach. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Von Christian Mühlhause

Auf der Bundesstraße 2 bei Bäumenheim hat sich am Mittwochnachmittag ein schlimmer Unfall ereignet. Dabei wurden drei Personen laut Polizei „schwerer verletzt“. Das Unglück passierte kurz vor 16 Uhr.

Das Auto mit Dinkelsbühler Kennzeichen, in dem zwei Erwachsene und ein Kind saßen, war auf der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs, als der Wagen zwischen den Anschlussstellen Bäumenheim Nord und Süd nach rechts von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen geriet, dabei ein Verkehrsschild überfuhr und einen Baum streifte. Der Pkw überschlug sich anschließend und landete auf dem Dach. Die Feuerwehren Mertingen und Bäumenheim waren ebenso vor Ort wie der Rettungshubschrauber – zeitweise waren es sogar zwei. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort. Die Insassen kamen mit dem Hubschrauber und zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

