vor 34 Min.

Schmierereien in der Innenstadt

Unbekannter beschädigt Rathaus mit Graffiti

Mehrere Graffiti-Schmierereien in der Rainer Innenstadt wurden der Polizei am Freitag gemeldet, unter anderem am Rathaus und im Stadtpark in Rain. Die Sprüche wurden vermutlich im Rahmen der „Freinacht“ aufgesprüht. Der bislang unbekannte Täter hinterließ mehrere zusammenhanglose Sätze in englischer Sprache mit schwarzer Farbe. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden.

