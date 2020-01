vor 20 Min.

Schnappen Sie sich ihre Kamera

Auch 2020 geht unsere beliebte Aktion mit den Leserfotos weiter. Wie Sie teilnehmen können.

Auch im Jahr 2020 setzen wir unseren DZ-Leserfoto-Wettbewerb fort. Die jede Woche weiterhin zahlreich eingehenden Einsendungen zeigen, dass wir mit dieser Aktion goldrichtig liegen und sie eine Bereicherung für unsere Zeitung und auch für Sie als Leser ist.

Hier finden Sie den Gewinner des Jahres 2019:

Schnappen also auch Sie sich Ihre Kamera und gehen Sie raus in die Natur oder zu Veranstaltungen in der Region und lassen uns daran teilhaben. Mitmachen dürfen alle volljährigen Leser unserer Zeitung.

47 Bilder Das sind die schönsten Leserfotos des Jahres 2019 Bild: Rudi Brix

Motive Die eingereichten Fotografien müssen im Landkreis Donau-Ries aufgenommen worden sein und sollten dies bei der Motivwahl möglichst wiedergeben. Digital bearbeitete Aufnahmen schließen wir nicht aus, sie finden bei der Jury jedoch keinen übermäßigen Anklang.



Einreichen Pro Kalenderwoche dürfen bis zu drei Fotos eingereicht werden, die auch in dieser Zeit angefertigt sein müssen.



Einreichungsfrist Berücksichtigt werden alle bis Sonntag 22 Uhr eingereichten Fotografien. Es kommen nur gemailte Fotos in die Auswahl. Senden Sie ihre Bilder bitte an: leserfoto @donauwoerther-zeitung.de, Betreff: DZ-Leserfoto. Bitte schicken Sie jeweils nur ein Bild plus Porträt-Foto von sich in einer Mail. Somit also maximal drei E-Mails pro Woche und Teilnehmer.



Angaben Stets sind Aufnahmedatum und -ort sowie die Namen eventuell abgebildeter Personen zu nennen, es sei denn, es sind mehr als fünf Personen auf dem Foto. Dazu hätten wir gerne Angaben zum Motiv, zur Aufnahmetechnik oder beispielsweise zur Veranstaltung.



Zur eigenen Person Sie sollten bitte in jeder Mail, also auch wenn Sie schon öfter teilgenommen haben, ein Porträt-Foto von sich mitschicken, das in der Zeitung veröffentlicht werden darf. Auch Ihr Name, Wohnort und Telefonnummer müssen in jeder Mail stehen.



Rechte Mit der Einsendung erklärt sich der Fotograf mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ferner sichert er zu, dass er über alle Rechte an den Fotos verfügt. Sollte ein Dritter Ansprüche wegen des Abdrucks und der Veröffentlichung geltend machen, stellt der Einsender der Fotografien die Zeitung von allen erhobenen Ansprüchen frei.



Veröffentlichung Eingereichte Fotografien dürfen von der Donauwörther Zeitung unentgeltlich im Rahmen des Leserfoto-Wettbewerbs in der Zeitung, im Internet sowie auf mobilen Geräten veröffentlicht werden. Auch wenn ein Foto nicht siegen sollte, behalten wir uns vor, es unentgeltlich mit Namensnennung des Fotografen als Leserfoto abzudrucken. Die DZ ist nicht verpflichtet, die Bilder über den Abschluss der Aktion hinaus aufzubewahren.



Jury Die Jury wählt das Leserfoto der vergangenen Woche aus, das dann veröffentlicht wird.



Jahres-Sieger Der Teilnehmer mit den meisten Wochensiegen wird am Jahresende zum DZ-Leserfotografen 2020 ernannt. Gekürt werden die Plätze 1 bis 3.



Preise Unter anderem erhalten die Sieger die Möglichkeit, sich und ihre Fotografien in der Donauwörther Zeitung zu präsentieren.







