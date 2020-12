vor 23 Min.

Schneeglätte: Auto landet bei Mündling auf dem Dach

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist am Mittwoch ein Autofahrer nahe Mündling verunglückt..

Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei Mündling von der Fahrbahn abgekommen, sein Wagen überschlug sich. Das berichtet die Polizei. Der 28-Jährige war um 6.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Fünfstetten Richtung Mündling unterwegs. Etwa 200 Meter nach der Gemeindegrenze Fünfstetten kam er aufgrund für ihn unerwartet aufgetretener Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Gesetzeshüter. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 28-Jährige kam mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro entstand, musste geborgen und abgeschleppt werden. (dz)

