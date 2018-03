15:16 Uhr

Schneeglätte: Gespann verunglückt an Kreisverkehr

Bei Mertingen passiert ein Unfall. Der ging mit Blechschaden ab.

Auf schneeglatter Straße ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen ins Rutschen geraten und hat einen Unfall verursacht. Der 55-Jährige aus dem Kreis Dillingen war laut Polizei mit dem Pkw samt Anhänger gegen 6.45 Uhr von Lauterbach her auf der Umgehungsstraße unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Bäumenheimer Straße konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Gespann rollte geradeaus über den Kreisel, prallte gegen zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Die unkontrollierte Fahrt endete im Maschendrahtzaun am Mertinger Wasserhaus. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 4000 Euro. (dz)