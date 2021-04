Schnelltest auf Corona: Die Bürger-Teststation für Donauwörth kommt

Am ehemaligen Schwabenhallenparkplatz gibt es ab Montag kostenlose Tests. Wie man sich anmeldet und es genau abläuft.

Die Stadt Donauwörth bietet Bürgern ab Montag, 19. April, die Möglichkeit, unkompliziert und kostenlos in einer neu eingerichteten Teststation Schnelltests zu machen. Das teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Die Teststation befindet sich in der ehemaligen neuapostolischen Kirche beim Festplatz (Schwabenhallenparkplatz), in der Gartenstraße 19. Die Öffnungszeiten, zu denen getestet wird: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14.15 bis 16.45 Uhr; Montag, Mittwoch und Freitag zusätzlich von 17 bis 20 Uhr.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré sagte dazu: „Wir wollen möglichst umfangreiche Testzeiten anbieten und insbesondere auch die Abendstunden abdecken. Los geht es mit den jetzt feststehenden Terminen und wir sind dran, möglichst bald auch Tests an allen Abenden und am Wochenende anbieten zu können.“

Teststation in Donauwörth: Zusammenarbeit der Stadt mit Center-Apotheke und BRK Nordschwaben

Die jetzigen Zeiten werden abgedeckt von der Center-Apotheke Donauwörth und dem BRK Kreisverband Nordschwaben. Die Stadt Donauwörth unterstützt tagsüber mit einer Anmeldehotline, mit administrativen Arbeiten und sie stellt das Gebäude zur Verfügung.

So sieht der Antigen-Schnelltest aus. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

„Mit unserer kommunalen Test-Station schaffen wir gut 40 Stunden weitere wöchentliche Testkapazität in Donauwörth. Das hilft vielen Bürgern in ihrem Alltag und gibt ein Stück mehr an Sicherheit. Vor allem aber sind wir damit vorbereitet, wenn wieder Öffnungsschritte kommen: Sobald es zum Beispiel Lockerungen im Bereich Gastronomie gibt oder die Inzidenzwerte wieder Einkaufen auf Termin (Click & Meet) zulassen, dann wird es an den Testkapazitäten in Donauwörth nicht scheitern. Wir haben dabei übrigens auch Rückmeldungen von Einzelhändlern, die froh sind, nicht selbst ein Testangebot bei sich im Geschäft organisieren zu müssen“, sagt Sorré.

So vereinbaren Sie einen Termin im Testzentrum in Donauwörth:

Die Testungen sind ab zwölf Jahren möglich. Online können Termine ab sofort gebucht werden. Den Link finden Sie über die Homepage der Stadt Donauwörth oder bei der Donauwörther Zeitung. (Der Link: https://app.no-q.info/center-apotheke-donauwuerth/checkins#/1983/2021-04-19.) Telefonisch sind Buchungen ab dem 19. April unter 0906/789-500 möglich; diese Buchungshotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Das Testergebnis gibt es nach circa 20 Minuten in Papierform gleich vor Ort oder per SMS oder E-Mail aufs Handy. Die Teststation ist ausgeschildert, Parkplätze sind auf dem Schwabenhallenparkplatz neben dem Gebäude ausgewiesen. (pm)

