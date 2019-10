vor 60 Min.

Schon die alten Griechen schätzten ihn

Wein hat eine lange Geschichte und Kultur

Zu einem „kulturellen Weinabend“ lud der Freundeskreis Stadtpark seine Mitglieder und Freunde in den Schlosssaal ein. „Voriges Jahr waren die Besucher unseres Weinabends begeistert, sodass wir uns ermutigt sahen, erneut einzuladen“, sagte Freundeskreis-Vorsitzender Helmut Herz. Er kündigte Franz Müllers Vortrag zum Thema „Ist der Wein gesund?“ an, ferner ein Referat von Weinbauer Willi Lutz aus Iphofen zum Thema „Weinbau in heutiger Zeit“, beides mit Lichtbildern unterlegt. „Der dritte Teil besteht aus Gemütlichkeit bei einem Glas Wein, gutem Käse und einem Ratsch“, sagte Organisator Franz Müller, der gleich noch das Quartett Sammas (Uta Wolf und Katrin Kramer, Violine, Christa Forster, Hackbrett, und Resi Schlecht, Gitarre) vorstellte.

Franz Müller erzählte, dass Wein schon seit 8000 Jahren bekannt sei und schon in der Bibel vorkomme. Er galt Ägyptern, Griechen und Römern als Heilmittel. Hippokrates habe 400 vor Christus Wein als Kräftigungsmittel für Genesende, als Beruhigungs- und Schlafmittel eingesetzt. „‚Zum Wohl‘ – diese Worte, sich zuzuprosten – kannten schon die alten Griechen“, merkte der Referent an. In über 200 Heilkunststätten habe man Trinkkuren zu Ehren des Gottes der Heilkunst Asklepios angeboten. Bei den Römern sei Wein bei allerlei Beschwerden verordnet worden. Im Mittelalter entwickelten sich mancherorts Apotheken zu nebenbetrieblichen Trinkstuben“, sagte Franz Müller.

Das Leben erträglicher

Den mittelalterlichen Patienten machte die tägliche Weinration das Leben etwas erträglicher. Ein Beispiel für diese alte Tradition sei das Bürgerspital in Würzburg. Jeder Insasse bekomme auch heute noch täglich einen Schoppen Wein. Im 16. Jahrhundert seien Traubenkuren im Trend gewesen. Franz Müller erwähnte auch Professor Sauerbruch, der seinen frisch operierten Patienten Sekt und Weißwein verordnete, und einige weitere geschichtsbekannte Persönlichkeiten, wie etwa Hildegard von Bingen und Paracelsus. Franz Müller beendete seine Ausführungen so: „Ich rate zu einem mäßigen und verantwortungsbewussten Genuss. Denn der Wein soll kein Rauschmittel, sondern ein Genuss sein.“

Willi und Andrea Lutz besitzen in Iphofen einen kleinen Weinbau-Familienbetrieb. Willi Lutz berichtete in seinem Vortrag, der Ertrag sei heuer geringer als in den zurückliegenden Jahren, dafür aber sei die Qualität sehr hoch. Sein Ziel sei es, Weine von anspruchsvoller und ehrlicher Qualität zu erzeugen. Er berichtete, dass er seine Weinberge schonend und ökologisch bewirtschafte. „Bei unserer Weinlese ist Handarbeit angesagt. Die Trauben werden handverlesen geerntet, das Ergebnis ist entsprechend hochwertig“, erklärte der Winzer.

„Im diesjährigen besonders heißen Sommer war es schwierig, die Balance zwischen Bearbeiten, Entlauben, Bewässern und Insektenabwehr zu erreichen“, berichtete Willi Lutz, der sich optimistisch hinsichtlich der zu erwartenden Qualität des Jahrgangs 2019 äußerte. (ma)

