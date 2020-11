vor 32 Min.

Schon wieder Graffiti an einer Schule in Donauwörth

Fenster des Gymnasiums in Donauwörth wurden von Unbekannten beschmiert.

Dieses Mal wird das Donauwörther Gymnasium beschmiert. Unbekannte hinterlassen ihre Botschaft auf mehreren Glasfenstern der Schule.

Die Polizei Donauwörth vermeldet erneut Graffiti-Schmierereien. Dieses Mal kam es zwischen 12. November, 18 Uhr, und 13. November, 8 Uhr, zu mehreren Sachbeschädigungen am Gymnasium in der Pyrkstockstraße.

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachten hier mehrere Schriftzüge auf sieben Glasflächen der Schulfenster an. Die weißen Schriftzüge lauten unter anderem „Hate cops, love drugs“, „BEDA“, „TBK“ und „Pattex“. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen mittleren, dreistelligen Bereich.

Die Polizei Donauwörth bittet um Zeugenhinweise

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

In der Großen Kreisstadt und der näheren Umgebung hatte es in der jüngeren Vergangenheit vermehrt solche Fälle gegeben. Neben Graffiti an Bauwerken sind den Gesetzeshütern auch Aufkleber ein Dorn im Auge, die auf Verkehrsschildern angebracht werden und wegen des starken Klebers kaum wieder zu entfernen seien.

