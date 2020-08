07.08.2020

Schon wieder: Weitere Fälle von gelockerten Radmuttern

In Schwaben und der Region haben ungewöhnlich viele Autofahrer in letzter Zeit gelockerte Radmuttern an ihren Autos bemerkt. Schlimmstenfalls können schwere Unfälle passieren.

Plus Auffällige Häufung. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Erneut sind bei der Polizei mehrere Vorfälle mit gelockerten Radmuttern aktenkundig geworden. Wie berichtet, häufen sich seit Wochen die Meldungen, dass sich ein oder mehrere Unbekannte an Autos zu schaffen machen. Diesmal nun kam es im Zeitraum von Montag bis Donnerstag zu einer Manipulation an einem Fahrzeug „Am Bürgerweiher“ in Nördlingen. Laut Polizei wurden dort an einem geparkten Skoda vorne rechts die Radmuttern gelockert. Dadurch wurden Felge und Radnabe beschädigt, sodass Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise erbittet die PI Nördlingen (09081/29560).

Alle Radmuttern fünf Millimeter herausgedreht

Ebenso werden Zeugen gesucht, die Informationen zu folgendem Vorfall haben: Ein Unbekannter hat im Laufe der vergangenen Woche in Enkingen am Kirchplatz an einem dort abgestellten Pkw Opel Astra die Radmuttern am vorderen linken Rad gelockert. Der Pkw stand dort längere Zeit unbewegt. Die Radschrauben wurden alle etwa fünf Millimeter heraus gedreht. Da der Fahrer des Wagens die lockeren Schrauben rechtzeitig bemerkte, kam es zu keinem Unfall.

Auf Parkplatz Radmuttern gefunden

Bereits am Freitag, 24. Juli, sind gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Nordendorf zwei Radmuttern gefunden worden. Personen, die an diesem Tag ihr Auto dort geparkt hatten werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf fehlende oder lockere Radmuttern zu überprüfen. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die PI Gersthofen (0821/3231810) wenden. (dz)

