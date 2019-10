12:29 Uhr

Schon wieder ein beschädigtes Kreuz

Der Polizei wird eine Christusfigur in Bäumenheim gemeldet, der der linke Arm abgerissen wurde.

Aufgrund der Presseberichterstattung ist der Polizei Donauwörth am Dienstagnachmittag von einer Zeugin eine weitere, massiv beschädigte Christusfigur am Kreuz mitgeteilt worden. Dieses befindet sich in Bäumenheim. Der linke Arm der an einem Steinkreuz hängenden Figur wurde durch grobe Gewalteinwirkung abgerissen.

Das fehlende Stück wurde von den Beamten vorgefunden. Ob ein Zusammenhang mit den bislang bekannten Fällen besteht, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Gesetzeshüter führen ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

